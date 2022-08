Meer informatie onthuld over de eerste verjaardag Pokémon Unite

Pokémon Unite is alweer een jaar geleden verschenen en dat is reden voor feest.

Pokémon Unite is al even bezig met de festiviteiten voor de eerste verjaardag van de game. Zo zijn er al meerdere nieuwe Pokémon toegevoegd aan het spel in de afgelopen maand, maar het is voorlopig nog niet voorbij. Er komen meer speciale modussen, Pokémon en acties aan. In de Pokémon Presents van vandaag is er een deel onthuld.

Om te beginnen komt er een Quick Battle optie die Pika Party heet. In deze modus zijn alle Pokémon, zowel wilde als die van spelers een Pikachu. Deze modus begint om 02:00 vannacht en eindigt op 2 september om 01:59. De wilde Pokémon zijn bovendien verschillende versies van Pikachu. Zo kom je surfende en Gigantamax Pikachu tegen.

Wanneer de Pika Party wordt toegevoegd komt er ook een nieuwe Pokémon uit in het spel. Buzzwole zal dan als onderdeel van de eerste wave nieuwe Pokémon verschijnen. Hierna komt Tyranitar nog uit voor het einde van deze maand waarna in september een tweede wave van drie nieuwe speelbare Pokémon zal toevoegen.

Tot slot zijn er voor vijf Pokémon Unite Licenses en Holowear te krijgen als je tussen nu en 13 oktober 01:59 inlogt. Dit geldt voor Pikachu, Blastoise, Lucario, Sylveon en Snorlax.