Kijk je mee? Pokémon Presents om 15:00

Vandaag wordt er een nieuwe Pokémon presentatie uitgezonden van ongeveer 20 minuten.

The Pokémon Company is terug met een nieuwe Pokémon Presents. Deze presentaties van Pokémon lijken erg op Nintendo Directs, maar met het grote verschil dat het niet gebonden is aan Nintendo apparaten.

Zo kunnen bij Pokémon Presents allerlei soorten Pokémon producten getoond worden op verschillende platformen. Zo kun je bijvoorbeeld ook een tandenpoetsapp of Pokémon Sleep verwachten bij deze presentaties. Het is dus niet zeker of en hoeveel we krijgen te zien van de aankomende Switch-titels Scarlet en Violet, maar wel dat we zo’n 20 minuten aan Pokémon nieuws krijgen.