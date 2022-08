[Giveaway] Win The Flower Collector & Lion’s Song (Limited Edition)

Maak kans op een gelimiteerde fysieke game-bundel voor de Switch!

Het is weer tijd voor een nieuwe giveaway! Deze keer mogen wij niet één maar zelfs twee games weggeven! Het gaat om de titels: The Flower Collector en Lion’s Song, welke samen in één bundel zitten van Super Rare Games. Deze fysieke editie is slechts gelimiteerd uitgebracht! We mogen deze prachtige bundel 1x verloten. Om kans te maken op deze prijs moet je slechts twee dingen doen en wel op onze Discord-server.

Hoe doe je mee? Ga naar onze Discord-server naar het kanaal ‘giveaways ‘. Allereerst druk je op de button onder het bericht om aan te geven dat je meedoet. Daarnaast zijn wij natuurlijk heel benieuwd waarom jij deze prijs zo graag wilt winnen en moet je dat in een reactie in het betreffende kanaal aan ons laten weten.

Meedoen kan tot en met 10 augustus 2022. We wensen je veel succes en natuurlijk hopen we je ook te zien op onze Discord-server!