Funny Valentine uit JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R stelt zich voor

Een Amerikaanse president doet ook mee in dit bizarre spel.

Het is niet altijd even makkelijk om de president van Amerika te zijn. En helemaal niet als je in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R meevecht. Maar de 23e president, Funny Valentine, vecht gewoon mee alsof het dagelijkse kost is. Funny Valentine is een zogeheten Stand User, dat wil zeggen dat zijn spirituele energie gematerialiseerd wordt en ingezet kan worden in gevechten. Zijn Stand heet Dirty Deeds Done Dirt Cheap, D4C voor vrienden, en zweeft rond Funny Valentine om keihard toe te kunnen slaan. Uiteraard kan de Amerikaanse vlag niet ontbreken. Dit stuk stof wordt als wapen gebruikt, zoals een bekende Italiaanse loodgieter met rode pet dat kan doen met zijn cape. Bekijk hieronder de trailer van Funny Valentine.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R is een volledig vernieuwde versie van de originele game uit 2014. Alle artwork, animaties, audio en het complete vechtsysteem zijn onder handen genomen om te voldoen aan de verwachtingen van de huidige spelers en fans van JoJo’s Bizarre Adventure. Bandai Namco brengt het spel uit voor de Nintendo Switch, PlayStation, Xbox en pc. Vanaf 2 september 2022 kun je een potje knokken met de personages uit de manga en anime JoJo’s Bizarre Adventure in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R.

Al eerder maakten wij de uitgebreide Collector’s Edition van de game bekend en lieten wij onder meer Jonathan Joestar in een trailer, Yoshikage Kira, Esidisi en drie andere dames uit de game zien.

