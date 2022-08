Dit zijn de top 10 meest verkochte Switch-games

En Kirby en de Vergeten Wereld is nu de op één na best verkochte Kirby-game!

Nintendo heeft vandaag zijn verkoopresultaten van het afgelopen kwartaal (april tot juni 2022) bekendgemaakt. Hierin is onder andere naar buiten gekomen dat de Nintendo Switch de afgelopen vijf jaar in totaal maar liefst 111,08 miljoen keer is verkocht. Buiten de verkoopcijfers van de hardware heeft Nintendo ook hun software cijfers bekendgemaakt.

Allereerst zijn er op de Switch in totaal 863.59 miljoen games verkocht. Het gaat hierbij om zowel fysieke als digitale exemplaren. Daarnaast hebben ze zoals altijd ook weer een top 10-lijst gedeeld van de meest verkochte (first party) games. Bovenaan de lijst staat zoals altijd weer Mario Kart 8 Deluxe met nu 46,82 miljoen stuks. Hieronder komt Animal Crossing New Horizens met 39,38 miljoen stuks en de top 3 wordt afgesloten met Super Smash Bros. Ultimate welke 28,82 miljoen keer is verkocht. Bekijk de volledige top 10-lijst hieronder:

Mario Kart 8 Deluxe – 46.82 million units

Animal Crossing: New Horizons – 39.38 million units

Super Smash Bros. Ultimate – 28.82 million units

Zelda: Breath of the Wild – 27.14 million units

Pokemon Sword / Shield – 24.50 million units

Super Mario Odyssey – 23.93 million units

Super Mario Party – 18.06 million units

Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl – 14.79 million units

Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 14.66 million units

Ring Fit Adventure – 14.54 million units

Nieuwe releases

Naast deze top 10 zijn ook de cijfers van nieuwe first party Nintendo games gedeeld. Zo is Kirby and the Forgotten Land 4,53 miljoen keer verkocht. De game is daarmee na Kirby’s Dreamland, op de originele Game Boy, de best verkochte Kirby-game. Hiernaast is Nintendo Switch Sports 4,84 miljoen keer verkocht en Mario Strikers Battle League 1,91 miljoen keer.

Wil je meer zien van Nintendo’s financiële resultaten? Klik dan hier

Hoe denk jij over de verkoopcijfers van al deze prachtige Nintendo-games? Heb jij ze zelf ook allemaal in huis of zijn er nog spellen die je op het oog hebt? Laat het ons vooral weten in de reacties!