De Switch is nu officieel 111 miljoen keer verkocht

Nintendo's hybride console komt al aardig in de buurt van de Gameboy (Color)!

Nintendo heeft vandaag zijn verkoopresultaten van het afgelopen kwartaal (april tot juni 2022) bekendgemaakt. Hierin is onder andere naar buiten gekomen dat de Nintendo Switch de afgelopen vijf jaar in totaal maar liefst 111,08 miljoen keer is verkocht. Hij staat daarmee nu op de derde plaats van Nintendo’s meest verkochte systemen aller tijden. Hiermee begint hij de Gameboy (Color) met 118,69 miljoen sales al bijna te passeren. Daarna zal de hybride console in de buurt moeten komen van de Nintendo DS, die met ruim 154,02 miljoen sales hun meest succesvolle systeem tot op heden is.

De Switch is helaas wel minder verkocht dan het afgelopen kwartaal. Volgens Nintendo gaat het om een vermindering van 22% vergeleken met het eerste kwartaal van 2022. Hij ging de laatste drie maanden in totaal 3,43 miljoen keer over de toonbank. Van dit totale aantal was het aandeel van de normale Nintendo Switch: 1,32 miljoen, de Switch Lite: 0,59 miljoen en de Switch OLED: 1,52 miljoen.

Ondanks de afgenomen verkopen blijft Nintendo wel optimistisch over de toekomst. De console is namelijk nog steeds goed verkrijgbaar in de winkels en ze hebben inmiddels ook weer voldoende onderdelen om Switch-systemen mee te maken. Nintendo gelooft dat de situatie van de late zomer tot de vroege herfst geleidelijk zal verbeteren, wat de console productie een mooie boost zou moeten geven.

Klik hier om meer te zien van Nintendo’s financiële resultaten.

Hoe denk jij over de verkoopcijfers van de Switch? Denk jij dat het Nintendo nog gaat lukken om in de buurt te komen van de Nintendo DS? Laat het ons vooral weten in de reacties!