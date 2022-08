We Are OFK is vanaf deze maand te spelen op de Switch

Tevens is er nog iets leuks bekendgemaakt vandaag!

Eerder dit jaar maakte Team OFK in mei tijdens een Indie World-presentatie bekend dat We Are OFK deze zomer naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel een exacte releasedatum nog niet naar buiten was gekomen, hebben we deze nu wel. Vandaag is er namelijk aangekondigd dat de eerste twee afleveringen van het spel op 18 augustus zullen verschijnen. Op de derde aflevering zullen spelers tot 25 augustus moeten wachten en aflevering vier zal op 1 september beschikbaar worden gesteld. De laatste aflevering is te spelen op 8 september. Bovendien is er vandaag meer nieuws naar buiten gekomen, want de game krijgt namelijk ook een fysieke release. De titel gaat digitaal voor een bedrag van €19,99 over de toonbank, al krijg je tot 22 augustus 10% korting op jouw aankoop.

In We Are OFK beleef je een interactieve reis over het vormen van een band en het leven in Los Angeles. De bijzondere personages die je ontmoet zijn volledig ingesproken en door middel van een geanimeerde serie neem je een kijkje in het leven van Itsumi Saito en haar vrienden. De vijf afleveringen zullen wekelijks verschijnen en zijn dus niet meteen bij lancering beschikbaar.