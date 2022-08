Nieuwe Maximus Cup op komst voor Tetris 99

Krijg de kans om eerdere thema's alsnog te unlocken!

De voor Nintendo Switch Online-leden gratis te spelen game Tetris 99 gaat inmiddels alweer een tijdje mee, maar Nintendo blijft de game volop voorzien van nieuwe events. Binnenkort kunnen spelers alweer deelnemen aan de 30ste Maximus Cup. Dit keer krijg je de kans om verschillende thema’s die in eerdere cup’s te unlocken waren nu alsnog vrij te spelen aan de hand van verschillende rondes die worden gehouden. Denk aan onder andere thema’s van Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Skyward Sword HD, WarioWare: Get It Together! en Miitopia. De 30ste Maximus Cup gaat live op 5 augustus en is te spelen tot 10 augustus.

Tetris 99 is het oude vertrouwde tetris die je gewend bent, maar met een twist! Speel tegen 98 anderen, maak knallende combinaties en laat anderen hierdoor in moeilijkheden komen. Het doel? Als laatste overblijven in de race!