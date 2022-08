Mario Kart 8 Deluxe keert terug naar profielafbeeldingen voor Switch Online

Gedurende de hele maand augustus spiksplinternieuwe profielafbeeldingen om de nieuwe set extra circuits te vieren!

Het is weer de eerste dinsdag van de maand en dat betekent dat de volgende uitgelichte game voor missies en beloningen in Nintendo Switch Online bekend is. Voor de maand augustus is het een oude bekende, want van die game zijn al eerder profielafbeeldingen beschikbaar geweest: Mario Kart 8 Deluxe. Aangezien de tweede set extra circuits binnen enkele dagen verwacht wordt, is het niet heel verrassend dat deze game opnieuw centraal staat. De eerste serie bevat onder meer Mario, Yoshi en een groen schild. Bovenaan dit artikel is een aantal profielafbeeldingen te bekijken. Uiteraard zijn er ook enkele achtergronden beschikbaar met afbeeldingen van de recente dlc-uitbreiding en de game Mario Kart Tour voor mobiele apparaten. Een personage kost je zoals altijd 10 platina punten en een achtergrond 5 platina punten. Deze eerste serie is tot en met maandag 8 augustus 2022 verkrijgbaar.

Zoals iedere maand zijn er ook splinternieuwe dierenafbeeldingen van Animal Crossing met alle augustusjarigen beschikbaar gekomen. Eindelijk kun je Audie toevoegen aan je collectie! Je hebt de hele maand augustus de tijd om je verzameling van Animal Crossing aan te vullen of compleet te maken. Sinds vorige week vrijdag kon je ook al profielafbeeldingen verzamelen van de spiksplinternieuwe Xenoblade Chronicles 3. Tot slot kun je de opnieuw uitgebrachte serie Kirby-afbeeldingen compleet maken, mocht je dat in het voorjaar nog niet gedaan hebben.

Kom je platina punten tekort? Voltooi dan de wekelijkse missies van bijvoorbeeld het spelen van een game met ondersteuning voor de opslagcloud of log even in op de site van My Nintendo voor 30 platina punten per week. Nieuw is de missie om Mario’s Super Picross in de SNES-app voor Nintendo Switch Online te spelen. Er is op dit moment nog geen nieuwe Game op Proef bekendgemaakt voor eventuele extra platina punten.

Maak jij deze maand je serie profielafbeeldingen weer compleet? Zijn jouw favoriete dieren uit Animal Crossing deze maand jarig? Laat het ons hieronder weten.