Frogun krijgt launchtrailer 

Ga vanaf vandaag aan de slag met deze old-school platform-game!

Sinds vandaag kunnen we dan eindelijk aan de slag met het platform-avonturenspel Frogun. Om dit te vieren heeft game-uitgever Top Hat Studios nu een launchtrailer van de game gedeeld. In deze trailer zien we meer van de platformactie die deze game te bieden heeft. Hij is onderaan dit artikel te bekijken. Wil je nog meer van de game zien? Bekijk hier dan nog meer gameplaybeelden van de game.

In Frogun ga je samen met ontdekkingsreiziger Renata op avontuur om haar ouders te vinden, want er moet haast wel iets met hen gebeurd zijn. Jouw beste vriend op deze reis is een kikkervormige graplinhook. Dit is uiteraard de titulaire Frogun. Je kunt hem, zoals in de meeste games, gebruiken om van A naar B te slingeren en om vijanden mee uit te schakelen. Tijdens je reis verken je kleurrijke levels vol met gepixelde ruïnes, ijskoude sneeuwkappen en lavamoerassen. Het spel heeft een echte retro-uitstraling. Zo doen de graphics heel erg denken aan de tijden van de Nintendo 64. Daarnaast lijken ook de soundeffects en de muziek te zijn geïnspireerde op games die rondom deze periode zijn verschenen.

Frogun is momenteel te krijgen in de Switch eShop voor €11,99. Vanaf 15 augustus zal het spel €14,99 kosten. Er komt daarnaast ook nog een fysieke release dankzij Limited Run Games.