Frogun gameplaybeelden

Go go grappling... kikker?

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb het idee dat kikkers in games in opmars zijn. Niet per se dat hier iets mis mee is. Zo hebben we vanaf vandaag ook Frogun beschikbaar. Een tijd geleden kregen we al meer informatie en een release date trailer, maar nu kun je het spel zelf ervaren. Het spel van ontwikkelaar Molegato en uitgever Top Hat Studios, is een old-school platform-avonturenspel waarin een kikkervormige grijphaak jouw beste vriend is. De welbekende Frogun natuurlijk.

Je gaat samen met ontdekkingsreiziger Renata op avontuur om haar ouders te vinden, want er moet haast wel iets met hun gebeurd zijn. Tijdens deze reis verken je kleurrijke levels vol met gepixelde ruïnes, ijskoude sneeuwkappen en lavamoerassen.

Het spel schreeuwt aan alle kanten ook nostalgie. De graphics, audio en muziek zijn lekker retro. En dat kun je nu nog een keer beter bekijken in de video hieronder. Bijna een kwartier aan gameplay beelden zullen je een goed idee geven wat de game in petty heeft voor je.

Als fan van dit soort retro games is dit al bijna zeker een aanrader. Voor anderen moet het je misschien net liggen. Wat vind je van de gameplay? Laat het hieronder weten. Voor nu is Frogun te halen in de Switch eShop voor €11,99. Vanaf 15 augustus zal het spel €14,99 kosten. En, er komt ook een fysieke release dankzij Limited Run Games.