De Nintendo eShop-aanraders van de maand juli in 2022

Welke spellen worden er deze maand allemaal in het zonnetje gezet?

Elke maand verschijnen er flink wat nieuwe spellen in de Nintendo eShop, maar soms kan het best lastig zijn om zelf een keuze te maken uit al die leuke games. Om dit probleem tegen te gaan plaatst Nintendo rondom het einde of begin van elke maand een video op haar YouTube-kanaal. Hierin zijn dan een aantal titels te zien waarvan Nintendo vindt dat ze wat extra aandacht verdienen.

In de video van de maand juli 2022, die je hieronder kan bekijken, worden onder andere de net verschenen Xenoblade Chronicles 3 en LIVE A LIVE getoond. Deze laatst genoemde game heeft Wietse met een prachtige 9 beoordeeld. Tevens verscheen afgelopen maand het vervolg op AI: The Somnium Files, genaamd AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative.

Welke van de getoonde games heb jij gespeeld? Of ben je nog met eentje bezig? Laat het ons weten in de reacties!