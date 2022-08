Buzzwole steelt de show in trailer Pokémon Unite

Vecht vanaf morgen als Buzzwole in Pokémon Unite!

Vanwege de eerste verjaardag van Pokémon Unite werden er nieuwe vechters aangekondigd. Inmiddels is Glaceon al verschenen en zullen we nog tot 15 augustus moeten wachten voor Tyranitar. Morgen, op 3 augustus, verschijnt echter Buzzwole al. Deze staat daarom vol in de schijnwerpers in de laatste trailer. Deze is net gedeeld op het Youtube-kanaal van Pokémon Unite en kan je hieronder bekijken. Van Buzzwole is verder niet enorm veel bekend, alleen dat hij een melee All-Rounder is.

Later in september zullen er nog drie vechters hun opwachting maken in de game. Welke dit zullen zijn, is nog onbekend. Tevens kan je nu al de nieuwe Boss Rush mode testen die verscheen vanwege het jubileum. Ben jij door alle updates en evenementen weer gestart met het spelen van Pokémon Unite? Of speelde je het spel nog steeds? Laat vooral ook weten als welk personage jij graag speelt in de reacties!