Nieuwe trailer Marvel’s Midnight Suns toont Captain Marvel

Tijd voor een gloednieuwe trailer!

2K en Marvel Entertainment brengen later dit jaar de tactische RPG Marvel’s Midnight Suns uit en in een gloednieuwe trailer staat Captain Marvel centraal. In dit spel neemt een diverse groep van de sterkste Marvel superhelden uit de Avengers, X-Men, Runaways en meer het in een duister verhaal op tegen het leger van Lilith, Moeder van de Demonen. Je kunt ook spelen als een originele Marvel superheld die je zelf kunt aanpassen: de Hunter. Deze vormt jouw ogen en oren op het slagveld en in je thuisbasis, de Abbey. Op die plek kan je je teamleden versterken en kan de Hunter vriendschappen met de andere superhelden onderhouden. De gameplay van Marvel’s Midnight Suns is een tactische RPG in de stijl van spellen zoals XCOM.

Een exacte releasedatum voor Marvel’s Midnight Suns is vooralsnog niet bekend. Kijk jij uit naar deze titel? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!