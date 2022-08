Nieuwe Pokémon Presents aankomende woensdag

Meer nieuws over Pokémon Scarlet en Violet!

Voor augustus 2022 staat er weer een Pokémon Presents gepland. Dit evenement zal updates geven over verschillende apps en games en zal zo’n 20 minuten duren. We kunnen misschien verwachten dat er wat nieuws zal zijn over Pokémon Unite aangezien die nu de eerste anniversary viert, maar belangrijker zal zijn nieuws omtrent Pokémon Scarlet en Pokémon Violet.

Hoe laat moet je klaarzitten? Woensdag 3 augustus om 15:00 start de show. Wil je alvast klaarzitten, dan vind je hieronder de video die woensdag live zal gaan.