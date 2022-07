Boxart & wallpapers gebaseerd op Xenoblade Chronicles 3 zijn nu verkrijgbaar op My Nintendo

Je zult ze na aankoop wel zelf moeten uitprinten.

Er zijn nieuwe rewards toegevoegd aan de My Nintendo winkel om de release van de nieuwe Xenoblade-titel te vieren. Het gaat dit keer om alternatieve boxart-covers en wallpapers gebaseerd op het spel Xenoblade Chronicles 3. Net als de eerder aangekondigde profielfoto’s gebaseerd op de game. Onthoudt dat, net zoals alle andere My Nintendo-producten die je koopt doormiddel van de gratis platina munten, het product wat je zal krijgen digitale bestanden zijn. Je zult je nieuwe boxart (of wallpaper als je hem als poster wil gebruiken) dus zelf moeten uitprinten na aankoop.

De alternatieve boxart zal je 30 platina munten kosten, en de wallpapers zijn geprijsd op 50 platina munten per stuk. De artikelen zullen je muntenpot dus niet al te veel schaden. Platina punten kun je verzamelen door missies te voltooien op de website van My Nintendo.

Vind jij de alternatieve boxart beter als degene die met het spel komt? En wat vind jij van de wallpapers?Beantwoord beide vragen in de reacties, benieuwd wat jullie hiervan vinden!