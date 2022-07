SD Gundam Battle Alliance demo beschikbaar + nieuwe trailer

Eindelijk hands-on met Gundam

Het was even wachten, maar we kunnen nu eindelijk een demo spelen voor deze Gundam game van Bandai Namco. Het spel was in februari bekendgemaakt en eind mei wisten we eindelijk een release datum, met meer informatie over de game.

De demo is ietwat verlaat maar kun je nu niet alleen gebruiken om het spel te proberen, maar alle progressie in de demo kun je ook overzetten naar de volledige game. Mocht je echter toch nog even willen wachten of geen tijd hebben dan is er een nieuwe trailer uitgebracht omtrent de demo, en kun je hier ook gameplay beelden bekijken voor hoe de multiplayer er uit zal zien.

25 augustus zal SD Gundam Battle Alliance uitkomen op de Switch. Wat vind je van de demo? Ga jij het spel halen? Laat het hieronder weten.