MADiSON gameplay beelden

Hartkloppende horror en puzzelen onder tijdsdruk.

Naast het feit dat Xenoblade Chronicles 3 is uitgekomen, is dat natuurlijk niet het enige spel dat uit is gebracht. Hopelijk niet overschaduwd kregen we gisteren ook de psychologische horrorgame MADiSON op de Switch. In een video van IGS hebben we zo’n 15 minuten aan gameplay. Hierin zie je goed hoe de game er uitziet en draait op de console.

In dit spel van uitgever Perp games en ontwikkelaar LOODIOUS GAMES wordt je wakker in een donkere kamer, de deur op slot, bloed aan je handen en je zus en moeder vermoord. Vanuit de eerste persoon ga je achterhalen wat er is gebeurd. Met behulp van een bezeten camera kun je meer dan alleen in de ‘echte’ wereld kijken. Door puzzels op te lossen en je omgeving te verkennen ontrafel je een naar en onrustgevend verhaal. Let op, het is niet alleen rustig wat puzzels oplossen, je wordt achterna gezeten door MADiSON, de geest van een moordenaar. Geen spel om eventjes op te pakken voor een puzzeltje dus. Hieronder de gameplay beelden.

MADiSON is gisteren verschenen in de eShop voor €34,99. Heb jij het spel al gehaald of toch net iets te griezelig?