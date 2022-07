Launchtrailer Digimon Survive viert release

Deze tactische RPG/ visual novel hybrid is eindelijke te spelen!

Het is eindelijk zover. Na talloze keren uitgesteld te zijn kunnen we eindelijk aan de slag met Digimon Survive, een tactische RPG/ Visual Novel hybrid. Om dit te vieren heeft Bandai Namco zelf ook nog even een trailer online gezet. Hierin wordt het spannende verhaal nog even goed laten zien, het lijkt bijna de horror kant op te gaan! Je kunt de trailer hieronder bekijken.

In Digimon Survive volg je het verhaal van een stel tieners, geleid door Takuma Momozuka. Ze zijn tijdens een schoolreis aan het kamperen wanneer ze plotseling naar een vreemde nieuwe wereld geteleporteerd worden, vol vreemde monsters en gevaren. De weg naar huis is niet makkelijk, maar gelukkig zijn ze niet alleen. Vecht samen met Digimon door een gevaarlijke wereld, waarin jou keuzes niet alleen het verhaal maar ook de evolutie van je partner beïnvloeden. Weet jij iedereen veilig thuis te krijgen?