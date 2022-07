Adventure game Calme aangekondigd voor de Switch

Het gaat alleen nog wel even duren...

Begin dit jaar werd Calme aangekondigd, een nieuw 3D adventure game. De game zit momenteel nog in de beginfase, maar ontwikkelaar Nonohara Works heeft aangekondigd dat Calme ook naar de Switch komt. Of dit op dezelfde datum is als andere platformen is nog niet duidelijk, maar het zal in ieder geval nog even gaan duren. De game staat namelijk pas gepland voor na 2024. Veel is er ook nog niet bekend, alleen dat het zich afspeelt in een dorp waar verschillende soorten wezens wonen. Alleen in de gameplayvideo zijn bijvoorbeeld mensen, beastmen en paddestoel wezens te zien. Deze video kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van Calme speelt zich af in een klein dorp op een klif. Beneden de klif is een zee van wolken te zien die nooit opklaart. Boven de klif is alleen maar een nevel te zien. In de stad zelf wonen de Cloudsea hunters, een groep uitbundige mensen die daar onder barre omstandigheden leven. Wat is het geheim achter deze mysterieuze wolken zee en hoe is deze stad ooit ontstaan?