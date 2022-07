Xenoblade Chronicles 3 is uitgekomen, bekijk hier de launchtrailer

De lange wacht is voorbij, met deze trailer kun je zien of het spel het wachten waard was.

Xenoblade Chronicles 3 is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en om de release te vieren is er een launchtrailer vrijgegeven. In de trailer worden de karakters en de wereld van het spel aan je geïntroduceerd, daarnaast wordt de gameplay van het spel ook duidelijk uitgelegd; zodat het duidelijk is wat je krijgt voordat je je aankoop doet. Meer informatie wat in deze trailer te vinden is staat hieronder samengevat. Deze titel brengt de toekomst van Xenoblade Chronicles en Xenoblade Chronicles 2 samen, en neemt de spelers ervan mee naar de wereld van Aionios; de thuisbasis van twee vijandige landen. Lees verder voor meer informatie over deze twee landen. Keves: een land waar mechanische technologie worden gebruikt. Hun legers zijn samengesteld uit eenheden die voornamelijk uit mechanische onderdelen of voertuigen bestaan. Ze gebruiken kleine, mobiele wapens die worden bestuurd door soldaten die erop rijden. Agnus: een natie sterk in ether, een magische technologie. Hun troepen bestaan uit eenheden die gespecialiseerd zijn in ethergevechten, ze gebruiken kleine, mobiele, autonome wapens die ethertechnologie gebruiken. Zie de launchtrailer van Xenoblade Chronicles 3 hieronder: Nu dat de game wereldwijd fysiek en digitaal verkrijgbaar is, geef jij het spel een plekje in je Nintendo Switch verzameling? Laat het ons weten in de reacties.