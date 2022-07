[Review] Endling: Extinction is Forever

Deze schattige vossen beleven een diep verhaal

Het spel Endling – Extinction is Forever is een avonturenspel die gespeeld wordt op een metroid-vania-achtige wijze, met een belangrijke boodschap over de manier waarop we met dieren omgaan alsmede de toekomst van onze planeet. De game is ontwikkeld door Herobeat Studios en zou zomaar eens positief op kunnen vallen bij de liefhebbers van dit soort gameplay. Deze game is meer gericht op het verhaal in plaats van intensieve hardcore gameplay. Het is dus zeker een game waar je van moet houden. Wie van een diep, maar toch rustig verhaal houdt; simpele gameplay en mooie graphics, zou dit zomaar eens een interessante titel kunnen vinden.

Een belangrijke boodschap

Laten we beginnen met hetgeen wat de makers van deze game duidelijk willen maken door het uitgeven van dit spel, dieren sterven uit; en snel. De oorzaak vraag je? De mens, wij. Het spel begint in een bosbrand, zodra je ontsnapt uit het vuur stuit je op een autoweg waar je bijna wordt aangereden. Onze favoriete vos vindt gelukkig na al dat trammelant toch een veilige grot om in te schuilen. Wie ontmoet hij daar? Welpjes! Wat lief, en ook de laatste van onze soort. In deze game moet je jezelf en de welpjes beschermen tegen roofdieren; en natuurlijk de mens. Je zult om ze heen moeten sluipen of de agressieve route moeten kiezen, je zult dan wel gewond raken en even niet kunnen rennen.

Gameplay

Hoe speel je dit spel precies? Laat me het je uitleggen. Jouw doel is om voedsel te verzamelen voor jou en je welpen. Ten eerste beweeg je je vos over een voor-uitgelegd pad met obstakels en prooien. Je kan af en toe wél van pad wisselen als er een klimbaar stuk grond op je pad komt of een punt om te abzeilen. Voor die plekken zul je simpelweg omhoog of omlaag moeten gaan met je stick, dit kan alleen op specifieke punten. Tijd is beperkt, je moet voor de tijdslimiet afloopt terug zijn in je hol; onthoudt dus goed waar je heen terug moet en of dat lang duurt. Vossen zijn nachtdieren, zorg dat je genoeg voedsel verzamelt voor jou en je welpen voor de nacht voorbij is.

Voedsel verzamel je door te jagen op een prooi die je onderweg tegenkomt (tip, klik op R om te sluipen. Sommige prooien rennen weg als je dat niet doet!) of rommel die langs de weg ligt. Linksonder het scherm zie je ten alle tijden de voedselbalk van je welpen, zorg dat die gevuld blijft voor het bestwil van je kinderen. Je kunt als vos ook ruiken: een groene lijn gaat naar voedsel, en een roze lijn leidt naar een mens. Als je een roze lijn hebt gevolgd kun je een gebeurtenis zien die eerder is gebeurt op die plek, meestal moet je dan vanaf daar zoeken naar de volgende locatie waar je heen moet.

Missies

Endling: Extinction is Forever kent een simpele identiteit en duidelijke artstijl (waarover later meer), wat je ook terugziet in de opdrachten die je moet voltooien in het spel. Je moet ten alle tijden maar met twee dingen rekening te houden. Is er een speciale gebeurtenis waar ik ergens voor heen moet? Daarnaast moet je ook je voedselbalkje bijhouden. Naast de eerder genoemde punten ben je vrij om de ijskoude wereld te ontdekken, en kun je lekker doen wat je altijd al had willen doen als je een vos was!

Niet voor iedereen

Endling: Extinction is Forever is nu typisch een geval als Animal Crossing, sommige vinden het geweldig waar andere het te sloom en saai vinden. De game leunt vooral op het verhaal en de mooie graphics. De gameplay was niet de prioriteit en er is dan ook niet heel veel diepte in hoe die werkt. Wat ik nu ga benoemen is zeker niet overal in de game, maar sommige obstakels in de game zijn erg lastig te voltooien door de besturing die niet meewerkt. Knoppen die niet of te laat werken, een symbool zonder duidelijke uitleg wat je er moet doen. Gelukkig is dit alleen op specifieke plekken, en totaal niet veel voorkomend; maar het is natuurlijk wel noemenswaardig.

Graphics

Grafisch gezien komt de game niks tekort, een prachtige artstijl wat er erg artistiek uitziet. Het past goed bij de serieuze boodschap die ze aan de speler willen meegeven, de wat schilder-achtige manier van hun wereld vormgeven past goed bij dit project. Het is geen meesterwerk, je ziet zeker de polygons (hoeken) van de karakters; maar dit zal alleen iemand zien die er actief op let.

Conclusie

Als je van dit soort rustige gameplay houdt, zou ik zeker overwegen dit spel een kans te geven. Het is een mooi, kalmerend en schattig spel (met zijn donkere momenten) met een diepe betekenis. Enkele besturingsmoeilijkheden weerhouden het niet van zijn status als ”indie worth checking out”. Deze adventure-metroid-vania hybride waarbij je onder een tijdslimiet de wereld moet ontdekken, en eten verzamelen voor je welpen, verdiend een plekje in iedereens Nintendo Switch opslag die van dit type spel houdt.

+ Geweldige graphics, en de stijl past ook bij de boodschap van het spel. + Simpele game die niet lastig is te begrijpen, goed voor de liefhebbers. + Een duidelijke, diepere betekenis schuilt achter de schattigheid van de vossen.

– Gameplay kan als herhalend worden ervaren. – Enkele besturings-problemen verbreken zo af en toe de inleving.

DN-Score: 7,5