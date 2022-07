[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 31

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Je leest het hier!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Frogun

Verschijnt op: 2 augustus 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Frogun is een old-school platform-avonturenspel waarin een kikkervormige grijphaak jouw beste vriend is. Samen met ontdekkingsreiziger Renata ga je op avontuur om haar ouders te vinden. Dit zijn wereldberoemde ontdekkingsreizigers dus het is niet raar als ze even niets van zich laten horen, maar drie dagen lang? Daar moet haast wel iets gebeurd zijn! Tijdens deze reis verken je kleurrijke levels vol met gepixelde ruïnes, ijskoude sneeuwkappen en lavamoerassen. Gaat het jou lukken om jouw ouders te vinden? De deluxe versie is trouwens ook te downloaden, hier leg je €24,99 voor neer. Daar krijg je gelukkig wel een hele reeks goodies voor terug, van een in-game muziekkamer tot een digitaal artbook.

Hindsight

Verschijnt op: 4 augustus 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €13,99

Hindsight is een narrative exploratie game, waarin je samen met het hoofdpersonage nadenkt over de zin van het leven. Je gebruikt daarvoor voorwerpen uit haar leven, alledaagse dingen die haar dierbaar zijn. Als een soort raam stap je hierdoor heen om herinneringen te beleven, Van geboorte tot nu, wat heeft ze meegemaakt en hoe beïnvloed dat wat er later gebeurd is? Bekijk haar persoonlijke bezittingen, herbeleef haar jeugd en bekijk herinneringen bevroren in de tijd.

Roll the Cat

Verschijnt op: 5 augustus 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €4,99

Roll the Cat is een schattig katten puzzel spel. Heb jij een kat? Grote kans dat je wel eens ’s nachts wakker bent geworden door hun gemiauw. Hier is dat ook het geval en jij moet ze terug in hun bed rollen. Alleen zo gaan ze weer slapen, maar het huis ligt natuurlijk vol met obstakels. De game bied zo’n 50 levels met een steeds hogere moeilijkheidsgraad. Krijg jij het voor elkaar de katten in bed te krijgen zodat je zelf ook weer kunt gaan slapen?

Wat verder verschijnt in de week van 1 tot en met 7 augustus:

1 augustus 2022: Hot Lap League: Deluxe Edition – €19,99

1 augustus 2022: Wavecade – €6,59

1 augustus 2022: Kells – €5,99

1 augustus 2022: Fightro – €7,49

3 augustus 2022: South of the Circle – €12,99

3 augustus 2022: Pure Crosswords – €14,99

4 augustus 2022: Japanese Escape Games: The Retro House – €8,99

4 augustus 2022: After Wave: Downfall – €14,99

4 augustus 2022: KOKORO CLOVER Season 1 – €18,69

4 augustus 2022: QUbyte Classics: Thunderbolt Collection by PIKO – €7,99

4 augustus 2022: Gale of Windoria – €14,99

5 augustus 2022: Sofiya and the Ancient Clan – €7,99

5 augustus 2022: 90″ Soccer – €4,99

5 augustus 2022: Logic Pic – €7,99

?? /5 augustus 2022: Toy Soldiers HD – € 29,99

6 augustus 2022: Galaxy Revo – €0,99