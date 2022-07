Releasedatum voor de amiibo van Steve & Alex (Minecraft) bekendgemaakt

Vanaf 9 september kunnen we gebruik gaan maken van dit blokkerige duo

Vandaag heeft Nintendo op Twitter aangekondigd dat de amiibo voor de karakters Steve en Alex van de game Minecraft vanaf 9 september verkrijgbaar zullen zijn als deel van de Super Smash Bros. Ultimate amiibo-lijn.

Deze figuren stonden eerst op de planning voor de lente van dit jaar, in februari deelden ze met ons dat dat helaas niet ging lukken. Toen werd toen (zonder meegegeven reden) de releasedatum verplaatst zonder duidelijke nieuwe datum. Nu hebben ze dan eindelijk duidelijkheid aan het licht gebracht en de releasedatum bevestigd, lees hun eigen post daarover hieronder:

Haal jij Steve, Alex; of beide in huis? Of laat je dit blokkenpaar aan je voorbij schieten?

Laat jou mening over deze amiibo in de reacties achter!