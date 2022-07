Populaire indie game The Pathless komt deze winter naar de Switch

Ga deze winter ook op de Switch aan de slag met deze populaire, sfeervolle indie game!

The Pathless is een indie game die twee jaar geleden al uitkwam voor de PlayStation 4 en 5 en de PC. De game werd toen erg goed ontvangen door gamers en critici. Indie-uitgever Annapurna Interactive hield vandaag een zogenaamde “Interactive Showcase” waarin het bedrijf allerlei nieuws over hun games bekendmaakte. Tijdens deze livestream, die hier is terug te bekijken werd ook aangekondigd dat The Pathles deze winter ook op de Xbox en de Switch zal gaan verschijnen. Een exacte releasedatum hiervoor hebben we helaas nog niet.

THE PATHLESS from @GiantSquidology will be coming to Xbox and Switch this winter. pic.twitter.com/h2UoMeGP7D — Annapurna Interactive (@A_i) July 28, 2022

The Pathless is een open wereld-game waarin je speelt met een boogschutter en een adelaar. In de game beweeg je je voort door te schieten op verschillende kristallen in het donkere bos van de game. Wanneer je dit doet krijg je namelijk een snelheidsboost, die ervoor zorgt dat je nog sneller door de wereld raast. Terwijl je in vol tempo door dit duistere bos rent zul je ook te maken krijgen met diverse gevaarlijke vijanden en zodoende deelnemen aan epische gevechten. Je vecht namelijk tegen een vloek van duisternis die de wereld in zijn greep houdt. Buiten het rennen, springen en vechten kun je in deze donkere wereld ook geheimen ontdekken. Zo zitten er bijvoorbeeld talloze oude ruïnes vol puzzels in de game die er op wachten om ontdekt te worden.

Ben jij van plan om deze winter aan de slag te gaan met deze veel geprezen indie game? Laat het ons weten in de reacties!