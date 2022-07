Meer informatie over Mario + Rabbids Sparks of Hope verkregen uit interview

Makers zeggen vooral te focussen op de twee nieuwe karakters en planeten

Mario + Rabbids Sparks of Hope komt uit op 20 oktober. Hoewel dat nog ver weg lijkt; zorgt Ubisoft ervoor dat het geen lichtjaren verwijderd voelt.

Vandaag heeft de ontwikkelaar van het spel, Ubisoft. Een video-interview gepubliceerd met de hoofdproducent van de game, Xavier Manzanares. In dat interview worden meer details gegeven over enkele van de nieuwe functies in de game.

Het interview gaat over de nieuwe speelbare personages van de game: Bowser en Edge. Het eerder genoemde karakter Edge zijn speelstijl zal het beste passen bij korte- en middel-afstand aanvallen, terwijl Bowser’s grootte hem een ​unieke toevoeging maakt door zijn slome vechtstijl.

Deze personages werden onthuld in een eerdere trailer. Deze nieuwe gameplay-beelden betekenen dat je een voorsprong kunt krijgen bij het plannen van je ultieme line-up.

Afgezien van deze karakter-introducties, legt Manzanares ook de rol uit van twee van de nieuwe planeten waarop je in Sparks of Hope kunt strijden. Meer informatie over de twee nieuwe planeten lees je hieronder.

Beacon Beach bestaat uit “alles over de zon, het strand”, met een tempel vol octopus-achtige ornamenten; maar de hele planeet wordt overspoeld door duisternis en regen. Jouw taak op deze planeet is om die duisternis te verwijderen en het feest terug naar het strand te brengen.

Pristine Peaks is vrijwel het tegenovergestelde, letterlijk. Deze toendra heeft een berg in het midden, grotten en een verborgen paleis dat de thuisbasis zal zijn van een van de grote gevechten van het spel. Het voltooien van taken op deze planeten opent nieuwe missies die je op elke planeet kunt voltooien.

Manzanares legde ook de nieuwe Spark Powers van het spel uit. Deze Spark Powers zijn selecteerbare vaardigheden die “komen met hun eigen actieve en passieve bonussen”.

Bekijk de onderstaande video voor een volledig overzicht van elk nieuw detail dat je kunt verwachten in Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Haal jij deze game in huis op 20 oktober? Laat het ons weten in de reacties!