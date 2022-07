Maquette komt deze winter naar de Switch

Draai de wereld recursief in zichzelf en los verschillende complexe puzzels op in Maquette

Maquette is een first-person puzzel game die vorig jaar al uitkwam op de PlayStation 4 en 5 en de PC. Annapurna Interactive, de uitgever van de game, hield gisteravond een zogenaamde “Interactive Showcase” waarin het bedrijf allerlei nieuws over hun games bekendmaakte. Tijdens deze livestream, die hier is terug te kijken, werd onder andere aangekondigd dat de game deze winter ook naar de Xbox en de Switch zal komen. Een exacte releasedatum hiervoor hebben we helaas nog niet.

Coming this winter to Xbox and Switch: @maquettegame! pic.twitter.com/ytuDD0vyeQ — Annapurna Interactive (@A_i) July 28, 2022

Maquette is een puzzelspel dat je meeneemt naar een wereld waar elk gebouw, elke plant en elk object klein, maar tegelijkertijd gigantisch groot is. Maquette maakt het mogelijk om de wereld recursief in zichzelf te draaien. Loop je naar het midden van de wereld, dan voel je je een reus die neerkijkt op gebouwen en muren. Maar hoe verder je hiervan wegloopt hoe groter de wereld om je heen wordt. Het gaat zelfs zover dat kleine gaten kunnen veranderen in gigantische kloven.

Bekijk de oorspronkelijke onthullingstrailer van de game hieronder: