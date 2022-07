Hindsight komt op 4 augustus naar de Switch

Graaf diep in je eigen herinneringen en probeer zodoende je leven beter te begrijpen in deze emotionele verhaalgedreven game.

Terugdenken aan het verleden, we doen het allemaal. De mooie momenten, de minder mooie momenten, de keuzes die we hebben gemaakt en waar deze ons uiteindelijk hebben gebracht. Hindsight is een nieuwe game die volledig draait om dit gegeven. Gisteravond hield Annapurna Interactive, de uitgever van de game, een zogenaamde “Interactive Showcase” waarin zij allerlei nieuws over hun games bekendmaakte. Tijdens deze livestream, die hier is terug te kijken, werd middels een trailer aangekondigd dat de game volgende week op de Switch en de PC zal verschijnen.

Hindsight is een narrative exploration-game die het hele leven van een vrouw verkent. Van geboorte tot het heden. In de game probeert de hoofdpersoon middels haar herinneringen, haar eigen leven beter te begrijpen. Je duikt als speler in verre herinneringen en ongeziene toekomsten. Zo doorzoek je haar ouderlijk huis, sorteer je persoonlijke bezittingen en stap je door ramen naar herinneringen bevroren in de tijd.

