De nieuwe Mario Kart 8 Deluxe baan ”Stracciatellastraat” scheurt ook naar je mobiel

Je hoeft geen Switch te hebben om op de Stracciatellastraat te rijden, de track komt ook naar Mario Kart Tour

Gisteren heeft Nintendo de racebanen voor Wave 2 van de DLC voor het spel Mario Kart 8 Deluxe bekendgemaakt. Een gloednieuwe racebaan wordt toegevoegd in deze Wave, genaamd ”Stracciatellastraat”. Een circuit die volledig bestaat uit kleurrijke ijsjes en dergelijken, die vanaf 4 augustus te spelen is in Mario Kart 8 Deluxe voor Nintendo Switch voor degene die de DLC hebben.

Dit is echter niet de enige plek waar je op het circuit kan racen, de racebaan wordt ook toegevoegd aan Nintendo’s mobiele versie van Mario Kart; Mario Kart Tour. Er is nog geen definitieve uitgeefdatum opgegeven, maar er is al wel een zomer-event aangekondigd voor de mobiele game op 9 augustus. Een baan met een ijsjesthema zou daar natuurlijk perfect bij zou passen.

The two-tour Summertime Celebration event starts in #MarioKartTour! Check the image for more details. pic.twitter.com/EJeQNaGiBf — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) July 27, 2022

Denk jij dat Stracciatellastraat vanaf 9 augustus te bespelen zal zijn in Mario Kart Tour, of gok jij op een langere wacht?

