Toy Soldiers HD opnieuw uitgesteld

Een nieuwe datum is nog onbekend.

Toy Soldiers HD werd aanvankelijk voor een release in de lente van 2020 aangekondigd maar al snel werd de titel naar 2021 uitgesteld. Ook daarna volgde meerdere keren uitstel en al snel bleek dat ook een release in 2021 niet meer zou gaan lukken. De ontwikkelaars lieten weten nog extra tijd nodig te hebben om de game te optimaliseren. De meest recent aangekondigde releasedatum was 30 september, maar inmiddels is duidelijk dat ook deze datum niet meer zal worden gehaald. Voor nu is er helemaal geen nieuwe datum gegeven, wat wellicht maar beter is ook.

Toy Soldiers HD is een opgepoetste versie van de arcade game uit 2010, welke destijds verscheen op Xbox LIVE Arcade. In de game ga je de strijd aan met, zoals de naam al doet vermoeden, speelgoedsoldaten. In de HD-versie zijn de graphics verbeterd én zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd op het gebied van gameplay. De HD-versie bevat ook alle eerder verschenen DLC.