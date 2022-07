Slaycation Paradise krijgt releasedatum

Tijd voor een ander soort vakantie!

Uitgever Merge Games en ontwikkelaar Affordable Acquisition hebben de releasedatum vrijgegeven van hun nieuwe tower defense twin-stick shotter hybrid. Slaycation Paradise komt namelijk digitaal op 18 augustus uit, zowel op een aantal andere platformen als op de Switch. Heb je de game liever fysiek? Dat kan ook, want de fysieke versie staat gepland voor 23 september. Om de release datum aan te kondigen is er tevens een nieuwe trailer uitgebracht. Deze kun je hieronder bekijken.

In Slaycation Paradise ga je op vakantie, maar niet zomaar één. In plaats van die saaie zon vakanties bied reisbureau ApocaTrips een “slaycation” een vakantie waarin je het opneemt tegen de vijanden van jou keuze! Kies één van de vele multi-dimensionele apocalyptische bestemmingen en vecht tegen hordes zombies, onstabiele lucha libres of wat je ook maar tegenkomt! Verken exotische bestemmingen met een all-inclusive arsenaal aan bizarre en heftige wapens waarmee je al de stress uit je normale leven kunt wegschieten.