Set 2 van Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas verschijnt begin volgende maand

En heeft een leuke verrassing voor fans in petto!

Een aantal maanden geleden maakte Nintendo in februari bekend dat Mario Kart 8 Deluxe voor eind 2023 maar liefst 48 extra circuits gaat krijgen. Op 18 maart verschenen de eerste acht banen al en binnenkort is het weer tijd voor een nieuwe selectie circuits. 4 Augustus worden namelijk de Knollenbeker en Propellerbeker in set 2 van de DLC beschikbaar gesteld.

De Knollenbeker zal de vier banen New York Drive, Mario’s Circuit 3, Wildwestwoestijn en Waluigi’s Flipperkast bevatten. De Propellerbeker heeft trouwens iets leuks voor iedereen in petto want je kunt niet alleen racen op de banen Sydney-Sprint, Sneeuwland en Paddenstoelengrot, maar ook op een gloednieuw circuit genaamd Stracciatellastraat.

Het Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas gaat voor een bedrag van €24,99 over de digitale toonbank. Echter is er goed nieuws voor de Nintendo Switch Online + Expansion Pass-leden want hun kunnen zonder extra kosten genieten van deze DLC.

Ben je benieuwd hoe alle banen eruitzien in set 2 van het Circuit-uitbreidingspas? Bekijk dan onderstaande video.

Had jij verwacht dat er een nieuwe racebaan zou komen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!