Remake van Sherlock Holmes: The Awakened komt naar de Switch

Sherlock Holmes meets Cthulhu.

Sherlock Holmes: The Awakened is een spel dat in 2006 uit kwam, met een remaster in 2008 voor verschillende platformen. Nu heeft Frogwares aangekondigd dat ze een remake maken van het spel met hierin een vrij grote herschrijving van het verhaal en verhaalelementen. En nog beter, deze remake komt er ook voor de Switch.

Dit Sherlock Holmes spel is ten tijde dat het uitkwam goed ontvangen. Kijkend naar Metacritic en reviews lijkt dit spel in de originele vorm al positief te zijn ontvangen. Dat er nu een remake komt met een rewrite kan hier bijdragen om alles naar een hoger niveau te tillen. Of het verpest misschien juist hetgeen dat het origineel zo goed maakte.

Wat het ook moge zijn, in Sherlock Holmes: The Awakened zul je de Cthulhu mythos induiken van H.P. Lovecraft. Deze bijzondere mix zal het briljante detective werk van Holmes combineren met de duistere, onnatuurlijke horror van Lovecraft. Het in Oekraïne gevestigde Frogwares zal wel gebruik maken van Kickstarter om de remake te helpen subsidiëren en om fans ”meer bonussen en beloningen te kunnen geven voor het supporten van een studio wiens land op dit moment in oorlog is.”

Wat kun je in het kort verwachten van de remake? Nou het hele spel wordt opnieuw gemaakt in Unreal Engine 4. Dit betekent nieuwe grafische onderdelen en objecten, nieuwe en vernieuwde animaties, maar ook nieuwe mechanics en verhaal elementen. Er zullen nieuwe voice-overs komen, side quests, nieuwe UI en andere kwaliteitsverbeteringen.

Mocht je nieuwsgierig zijn of het spel willen supporten dan kun je de Kickstarter hier vinden. Deze is nog niet live, maar je kunt alvast een reminder krijgen. Ben jij fan van Sherlock Holmes of H.P. Lovecraft? Misschien heb je het origineel al gespeeld? Laat het ons hieronder weten of dit een spel is om in de gaten te houden, of misschien toch niet.