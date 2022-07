Nieuwe Overview trailer van Disney Dreamlight Valley gedeeld.

Ga vissen, koken, tuinieren en nog veel meer met je favoriete Disney en Pixar personages!

Dreamlight Valley werd eerder dit jaar aangekondigd. Het betreft een free-to-play life simulator met allerlei Disney personages. Game-ontwikkelaar Gameloft heeft nu een nieuwe trailer van de game gedeeld. De trailer toont meer Disney en Pixar-personages en geeft een duidelijk beeld van wat je dalijk allemaal in het spel kan doen. Zo zul je bijvoorbeeld kunnen vissen, koken, tuinieren en je eigen huis inrichten. De game is dus een beetje vergelijkbaar met Animal Crossing, maar dan met je favoriete Disney en Pixar-personages. Onder andere WALL-E, Moana, Remy van ratatouille, Goofy en Donald Duck passeren de revue in deze trailer. Met ongetwijfeld nog veel meer andere Disney en Pixar iconeen en franchises in opkomst.

De game gaat op 6 september in early acces. Wil je je hiervoor registreren, dan kan dat hier. Een exacte releasedatum voor de game zelf hebben we momenteel nog niet. Ben jij van plan om vanaf 6 september met deze nieuwe life simulator aan de slag te gaan? En wat zijn jouw favoriete Disney en Pixar-films en karakters? Laat het ons hieronder weten in de reacties!