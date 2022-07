Fuga: Melodies of Steel 2 krijgt teaser trailer

Het vervolg op deze populaire turn-based RPG komt ergens volgend jaar naar de Switch!

Fuga Melodies of Steel verscheen vorig jaar voor de Switch. Onze ex-redacteur Joey heeft de game toen gereviewd en noemde het: “een verborgen parel”. Lees hier zijn uitgebreide review van de game. Eerder dit jaar kondigde ontwikkelaar Cyberconnect2 al een vervolg aan op de eerste game. Nu hebben ze dit vervolg dan ook officieel onthuld middels een korte teaser trailer. Deze teaser is hieronder te bekijken. De game moet ergens in 2023 uitkomen voor de PlayStation 4 en 5, de Xbox Series X en S, de Xbox One, de PC en de Nintendo Switch. Een exacte releasedatum hebben we nog niet.

Fuga: Melodies of Steel 2 is een turn-based RPG, met meer tactiek, drama en avontuur dan ooit tevoren! De game introduceert een verbeterd battlesysteem en een nieuw evenementensysteem dat jouw meer spannende keuzes geeft om je ervaring te beïnvloeden Het verhaal speelt zich een jaar na het verhaal van de eerste game af. Het gevecht is nog niet afgelopen. De kinderen razen aanboort van een tank de chaos van de strijd in. Welk lot staat hen te wachten? En welke geheimen blijven er verborgen binnen deze wereld?