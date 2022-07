Bound by Blades aangekondigd voor de Switch

Een nieuwe cozy indie RPG met de focus op intense boss battles.

Uitgever Assemble Entertainment en ontwikkelaar Zeth hebben gisteren een nieuwe actie RPG aangekondigd, genaamd Bound by Blades. Deze game heeft misschien de uitstraling van een cozy indie RPG, maar niets is minder waar. De game focust zich namelijk op boss battles, die al snel behoorlijk intens worden. Naast dat de game naar Steam, iOS en android komt, is de game ook aangekondigd voor de Nintendo Switch. De release staat momenteel gepland voor ergens eind dit jaar. Hieronder kun je de eerste trailer bekijken.

Bound by Blades speelt zich af in Ashmyr. In dit land bestaan verschillende stammen, welke al generaties lang oorlog met elkaar voeren. Op een dag verscheen er echter een eeuwenoude kracht welke de wereld voorgoed veranderde. Het gaf enkele inwoners van het land ongekende krachten, maar niet zonder hun lichaam en verstand te vervormen en over te nemen. Wat overbleef waren Ilcyon, wezens die complete legers en steden verwoeste, en het land in een ravage achter lieten. Om dit tegen te gaan werd The Bound opgezet, een nieuwe orde die de stammen verenigde met als doel om deze Ilcyon te verslaan. Jij speelt als enkele geïnitieerde van deze orde, met als doel om deze iLycon voorgoed uit de weg te ruimen.