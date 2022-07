Digital Foundry neemt Xenoblade Chronicles 3 onder de loep

Ontdek hoe de game op technisch vlak presteert.

Het wachten is dan eindelijk bijna voorbij. Vanaf aanstaande vrijdag is Xenoblade Chronicles 3 beschikbaar op Nintendo’s hybride console en daarmee staat RPG-fans een groots nieuw avontuur te wachten. Inmiddels heeft de website Digital Foundry de game ook onder de loep genomen voor een uitgebreide technische analyse. Hoe staat het bijvoorbeeld met de framerate van het spel? En hoe goed blijkt de resolutie uiteindelijk te zijn? Je ontdekt het in onderstaande video.

