Wylde Flowers komt in september uit op de Switch

Verbouw gewassen en zorg voor dieren, maar leer ook magische drankjes te brouwen!

In april dit jaar werd Wylde Flowers aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Vandaag is er eindelijk een releasedatum bekendgemaakt. Ontwikkelaar Studio Drydock heeft op hun YouTube-kanaal namelijk een nieuwe trailer gedeeld. Daarin kondigen ze aan dat Wylde Flowers op 20 september zal verschijnen op de Switch en op Steam. De trailer kan je hieronder bekijken.

In Wylde Flowers kruip je in de huid van Tara, die zojuist verhuisd is naar een eiland. Hier gaat ze haar oma helpen met de boerderij. Je maakt kennis met vele verschillende personages, waarvan de stemmen zijn ingesproken, die elk hun eigen verhaal hebben. Overdag moet er natuurlijk ook gewerkt worden en dus verbouw je gewassen en zorg je voor alle dieren. In de nacht gebeurt er echter iets anders, want dan leer je om op een bezemsteel te vliegen, brouw je drankjes en verander je zelfs in een kat!