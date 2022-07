Super Smash Bros. componist Kenichi Okuma overleden

Bekend van meerdere titels in de reeks, zijn muziek zal voortleven.

Nu hadden we gisteren nog nota bene een klein Super Smash Bros. toernooi gehouden, en nu dit nieuws. Vandaag is bekend gemaakt via een bericht op Twitter dat de componist, vooral bekend om zijn arrangementen in Super Smash Bros. Brawl, is overleden. Okuma overleed vorige week op 22 juli aan slokdarmkanker op 56 jarige leeftijd. Het nieuws werd gedeeld via zijn social media en leest (met een ruwe vertaling) als volgt:

“[Bericht] Kenichi Okuma is in slaap gevallen op 22 juli naar aanleiding van slokdarmkanker. Hij was 56 jaar oud. Zijn tijd en begravenis zullen gehouden worden op zijn familie begravenis. Ik zou graag mijn dank willen uiten voor iedereen die hield van Okuma’s muziek en alle mensen die betrokken waren voor hun langdurige vriendelijkheid. Heel erg bedankt. (Alle familieleden)”

Super Smash Bros. director Masahiro Sakurai heeft ook zijn condoleances gegeven via social media. In het bericht geeft hij aan dat de nummers die hij heeft gemaakt zullen voortleven in andere/latere games.

ご冥福をお祈りします…。

『スマブラX』でお世話になりましたが、後のシリーズでも採用されている曲があります。 — 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) July 25, 2022

Het is altijd zwaar nieuws om mee te krijgen, en we hopen dat de vrienden en familie deze moeilijke periode goed door komen.