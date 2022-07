Monster Tribe komt naar de Switch

Monsters temmen, ontdekken en laten vechten.

Deze pixel-stijl creature collector komt in Q3 dit jaar naar de Switch. Dit hebben uitgever Freedom Games en maker Boundless Games nu bevestigd. Monster Tribe is een spel waarin je, vergelijkbaar met spellen zoals Pokémon, monsters verzamelt en kan gebruiken in gevechten.

In dit spel is de focus echter niet alleen op het verzamelen van deze zogeheten Ateyan. Er is een duidelijk verhaal als grondslag, met hierin de wereld ontdekken en resources verzamelen als kernpunt. Je speelt als de laatste hoop van de mensheid. In het verleden was er de Rift, een bron van ongelimiteerde energie voor de mensheid en een portaal voor de Ateyan. Nu is de Rift er niet meer en de Ateyan verdwenen. Als sage met de gave om Ateyan op te roepen uit de leegte tussen het hier en de Rift, ben jij de persoon om alles op te lossen.

In Monster Tribe zul je dus een verhaal uitpluizen terwijl je resources verzamelt en eeuwenoude ruïnes doorzoekt. Gevechten zijn turn-based waarin je een team van vier Ateyan op een grid plaatst tegenover een ander team. Er zijn ook geen 800+ Ateyan te verzamelen maar een goed hanteerbare 72.

Kijk jij uit naar de game? Was jij misschien een Kickstarter backer? Laat hieronder weten wat je van de game vindt tot dusver.