Foretales verschijnt mogelijk op 15 september

Deze verhalende cardgame is in de Nintendo eShop verschenen.

Begin dit jaar kondigden uitgever Dear Villagers en ontwikkelaar Alkemi aan dat Foretales naar de Nintendo Switch zal komen. De game stond gepland voor zomer 2022, maar er was geen exacte releasedatum. Op dit moment is er nog steeds geen officiële releasedatum bekendgemaakt, maar de cardgame is wel in de Nintendo eShop verschenen. Daarin staat namelijk dat het spel op 15 september verschijnt. Het is dus heel goed mogelijk dat het hier om de officiële releasedatum gaat. Mocht je benieuwd zijn hoe deze verhalende cardgame speelt, dan kan je hieronder de twee maanden oude gameplaytrailer bekijken.

Foretales vertelt het verhaal van een wereld die geteisterd wordt door een verschrikkelijke vloek. Jij neemt de rol aan van kruimeldief Volepain, die samen met zijn teamgenoten de enige is die de wereld kan redden. Stel je eigen team samen waarbij je kiest uit een hele waslijst aan antropomorfische personages. Iedereen heeft zijn eigen unieke vaardigheden en speciale kaarten, waarmee je de vele obstakels en evenementen moet zien te overwinnen. De klok van de Apocalyps tikt alsmaar verder, dus kies goed hoe jij je tijd benut!

