Winnaars headset + Mario case-giveaway

Check snel of jij een van de winnaars bent!

De maand juli staat bij Daily Nintendo in het teken van ons 15-jarig jubileum en dat vieren we onder andere met veel toffe giveaways. Afgelopen week maakte je kans op een prijzenpakket met headset voor de Switch + een Mario case. In samenwerking met Triple P gaven we 2x een prijzenpakket met headset + case weg. Meedoen was simpel, je hoefde slechts je mening te geven over onze website. Inmiddels zijn de winnaars van de giveaway bekend. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we @waluigi en @bob123

We wensen jullie alvast veel plezier met de prijzen. We vragen jullie om je adresgegevens te sturen naar info@dailynintendo.nl zodat we de prijzen kunnen versturen.