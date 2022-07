Ultra Kaiju Monster Rancher komt op 20 oktober 2022 naar de Nintendo Switch

Deze releasedatum is bevestigd voor Japan en de Aziatische regio, het Westen wacht nog op de officiële bevestiging.

Begin deze maand maakten wij op Daily Nintendo melding van een nieuwe Monster Rancher-game: Ultra Kaiju Monster Rancher. Eerst plaatsten wij de bevestiging van de Japanse release met Engelse taaloptie en kort daarna ook de officiële bevestiging van een versie voor het Westen. In de onderstaande trailer van Bandai Namco Entertainment Southeast Asia wordt de officiële releasedatum bekendgemaakt: 20 oktober 2022. Er moet wel bij vermeld worden dat dit de datum is voor de Japanse en Aziatische regio. Het is nog even wachten op de releasedatum voor het Westen. Aangezien de Engelse taaloptie inbegrepen is, is de verwachting dat spelers in het Westen ook rond of op 20 oktober 2022 met de gigantische monsters aan de slag kunnen.

De trailer bevat een korte impressie van de gameplay. Je ziet wat je onder andere met je Ultra Kaiju kan doen om de beste te worden. Behalve de releasedatum is ook de bonus bij een pre-order of vroege aankoop bekend. Spelers krijgen een skin van Sevenger Giant of Light en enkele items om jouw Ultra Kaiju extra te verwennen. Op de afbeelding bovenaan dit artikel kun je de bonus bekijken.

Ga jij eind oktober ook voor de grote monsters? Of kan jij als Monster Rancher-fan niet wachten op de nieuwe game? Vertel het ons in een reactie.