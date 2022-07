The Lord of the Rings: Gollum uitgesteld

Door het uitstel van een paar maanden verschijnt de Switch-versie van de game waarschijnlijk pas in 2023.

Op 1 september zou The Lord of the Rings: Gollum verschijnen op verschillende platformen, maar niet op de Switch. De Switch-versie zou een tijdje later maar in 2022 verschijnen. Echter hebben uitgever Nacon en ontwikkelaar Daedalic Entertainment bekendgemaakt dat de game met een paar maanden is vertraagd. De game zal dus hoogstwaarschijnlijk pas in 2023 op de Switch verschijnen.

In The Lord of the Rings: Gollum volg je het verhaal van Gollum/Sméagol tijdens de eerste hoofdstukken van The Fellowship of the Ring. Hij is hier zijn “precious” al verloren aan Bilbo Baggins en verlaat zijn ‘veilige’ thuis de Misty Mountains om deze terug te vinden. Tijdens zijn reis zal hij vele bekende locaties ontdekken, van Mordor tot de mijnen van Moria. Onderweg zijn er natuurlijk ook vele gevaren en het is dan ook aan de speler om te besluiten of je beter Gollum of Sméagol kunt gebruiken in bepaalde situaties.

Baal jij van het uitstel? Verwacht jij dat we de Switch-versie nog dit jaar kunnen spelen? We horen het graag in de reacties!