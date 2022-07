Het team achter Among Us publiceert teaser voor komende update

Maak je klaar voor een verdachte update

Innersloth, ookwel bekend als het team achter de multiplayer hit-game Among Us. Heeft een teaser aangekondigd voor een update die ze aan hun game willen brengen, volgens het team zelf was het de bedoeling om de algemene functies soepeler te laten werken.

Lees alle veranderingen die ze hebben gemaakt aan het spel hieronder:

Meer cosmetics om je Stars en Beans aan uit te geven met het thema ”delicious”

Automatische game error reporting

De mogelijkheid te kunnen wisselen van maps in de lobby, zonder de game te hoeven verlaten

Kleine winkel en inventory redesigns

Bug fixes

Meer kleine verbeteringen

Deze update heeft geen vaste release-date, het komt online zodra het klaar is. Opvolgend aan deze update, komt de grote ”Hide n Seek” update. De release-date waar ze op richten voor die update is voor het einde van dit jaar.

Speel jij nog steeds Among Us voor Nintendo Switch? Laat het vooral achter in de reacties!