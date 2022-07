Growlithe schittert in animatie ter ere van de opening van een nieuw Pokémon Center in Japan

Deze beelden hebben weinig woorden nodig om je te raken.

Op 11 augustus 2022 zal in Okinawa in Japan een nieuw Pokémon Center opengaan. Pokémon Centers in de echte wereld zijn geen rust- en herstelplekken voor Pokémon en hun trainers, maar enorme officiële fanshops waar gelicentieerde merchandise van Pokémon te koop is. Helaas kunnen de meeste Pokémon-fans in het Westen alleen maar dromen van een Pokémon Center op fietsafstand.

Om Japanse Pokémon-fans warm te maken voor de opening heeft The Pokémon Company op het officiële Japanse YouTube-kanaal een schitterend filmpje met Growlithe in de hoofdrol online gezet. De beelden spreken voor zich en je hoeft het kleine beetje aan Japanse tekst niet te kunnen lezen om te begrijpen wat er gebeurt. Volgens de Japanse titel betreft het een deel 1 van een serie filmpjes, dus kunnen we vervolgfilmpjes verwachten. Bovenstaande afbeelding van de ingang van het Pokémon Center bevat een Arcanine, de evolutie van Growlithe. Mogelijk is dat een spoiler dat de Growlithe in dit filmpje uiteindelijk een Arcanine wordt. Bekijk gauw het onderstaande filmpje en laat je meeslepen door de emoties van een Growlithe.

Wat vind jij van dit filmpje met Growlithe in de hoofdrol? Wil jij de volgende delen ook bekijken? Laat het ons weten in een bericht onder dit artikel!

