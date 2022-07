Een eerste blik op de eerste Free Title Update van Monster Hunter Rise: Sunbreak

Bekijk de eerste beelden met Lucent Nargacuga.

Monster Hunter Rise: Sunbreak kreeg eerder deze maand in onze review van Patricia een fraaie 9,3. Zij wilde duidelijk meer Monster Hunter. En wat wil je na meer Monster Hunter? Nog meer Monster Hunter natuurlijk! In augustus komt namelijk de eerste Free Title Update voor Monster Hunter Rise: Sunbreak. Heel verrassend is dat niet, want Capcom had deze extra content al eerder aangekondigd. Meer informatie kun je in dit overzichtsartikel nalezen.

In de aankomende Free Title Update, die ergens komende maand moet verschijnen, staat Lucent Nargacuga centraal. In het onderstaande filmpje zien we dit monster in z’n natuurlijke omgeving, de Forlorn Arena. Een team van vier spelers in multiplayermodus probeert Lucent Nargacuga in bedwang te houden. Gezien de beelden lijkt dat een enorme uitdaging. Lucent Nargacuga zwaait rond met z’n staart, kan in vier richtingen vuren en wordt soms onzichtbaar.

Ben je nog niet overtuigd om Sunbreak voor je hybride console te halen? Lees dan ook hoe enthousiast redacteur Wietse is over het spel en de bijbehorende commercial. Uiteraard kun je ook nog steeds zelf Monster Hunter Rise: Sunbreak uitproberen door de demo vanuit de eShop te downloaden. Laat ons daarna ook even weten of jij onder de indruk bent van Lucent Nargacuga of de andere monsters.