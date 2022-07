Derde verhaal in Tijd voor Kirby-reeks uitgebracht

Slaap lekker, Kirby! Of toch niet?

Nintendo is sinds april begonnen met de nieuwe videoreeks “Tijd voor Kirby”. Dit doen ze vanwege het 30-jarig jubileum van Kirby. Deze korte video’s zijn gebaseerd op Japanse kinderboeken en in totaal zullen er zeven video’s uitkomen. De eerste video, Tijd voor Kirby: Kirby’s kleine wereld, en de tweede, Tijd voor Kirby: Vol goede moed, kwamen in april uit. Inmiddels is het derde verhaal ook verschenen. Tijd voor Kirby: Welterusten, Kirby kan je hieronder bekijken.

In dit verhaal draait het om een hele slaperige Kirby. Kirby probeert namelijk te slapen, maar zijn vriendje Waddle Dee wil graag met hem spleen . Daarom klopt Waddle Dee aan en vraagt of Kirby komt spleen. Kirby is echter te moe en gaat daarom slapen. Daarna komen er steeds meer vriendjes langs met een andere vraag. Zo vraagt er een of Kirby pannenkoeken komt eten en de ander of Kirby koning Dedede komt plagen. Weet Kirby alle verleidingen te weerstaan? Gaat Kirby echt kunnen slapen? Je ziet het in het verhaaltje.