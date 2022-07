Beluister A Step Away uit Xenoblade Chronicles 3

Een stap verwijderd van de release.

De release van Xenoblade Chronicles 3 is al aanstaande vrijdag, 29 juli. De afgelopen weken konden we al van een hele hoop muziek genieten. Denk bijvoorbeeld aan You Will Know Our Names – Finale, Millick Meadows of Chain Attack. Vandaag heeft Nintendo op YouTube een nieuw nummer gedeeld. De titel, A Step Away, is zeer symbolisch als je bedenkt dat we nog maar een paar dagen van de release zijn verwijderd. Het nummer geeft de emoties weer van Noah, Mio en hun vrienden. Daardoor is het een zeer meeslepend liedje geworden.

Wat vind jij van alle muziek die Nintendo alvast gedeeld heeft van Xenoblade Chronicles 3? Ben jij er klaar voor om Noah, Mio en hun vrienden te helpen om de wereld te verbeteren? We horen het graag in de vorm van een reactie!