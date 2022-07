Stad-bouwgame Before We Leave bouwt op naar release op Switch

Huist in jouw Switch de volgende miljoenenstad?

Vanaf volgende maand kun je aan de slag met je eigen stad via deze game, aangezien de release op Nintendo’s hybride console voor 2 augustus op de planning staat! Deze informatie is onlangs aangekondigd door ontwikkelaar Team17 en uitgever Balancing Monkey Games.

Vooraf aan de Switch-versie is het spel al op andere platformen te spelen sinds de maand mei van het jaar 2021. In de game moet je samengevat een stad bouwen en beheren. De gameplay is natuurlijk wel wat dieper dan dat.

In Before We Leave bouw je steden voor de nieuwe inwoners, genaamd Peeps. De Peeps ontdekken de wereld opnieuw nadat ze jarenlang ondergronds hebben gewoond. Omdat hun kennis over de wereld gelimiteerd is, zal je langzaam moeten groeien. Verzamel, beheer en gebruik de grondstoffen tot je beschikking en bouw je droomstad ermee. Er zijn in totaal 6 biomes waarin je je stad kunt creëren. Er zijn dus genoeg mogelijkheden voor veel verschillende ideëen om vorm aan te kunnen nemen.

Een ander obstakel waar spelers tegen zullen komen te staan in het spel zijn de gevechten, oeroude guardians zullen je vestigingen proberen aan te vallen. Daar moet jij een stokje voor steken! Bescherm je volk van deze intergalactische monsters, anders zullen ze de stad van je dromen met de grond gelijk maken. Het lijkt heel wat, maar deze aanvallen komen niet vaak voor. Je bent zeker meer bezig met het beheren van je vestiging dan het beschermen. Er is dan ook geen beloning voor het verslaan van deze wezens, je kunt alleen behouden wat je al hebt.

Wil je een indruk van hoe de game is in actie? Bekijk dan de trailer hierbeneden.

Voor nu is het een eShop-exclusive, Team17 heeft nog geen aankondigingen gemaakt over een fysieke versie; evenals niet over de prijs van het spel.

Kan jij niet wachten om je constructies mee te nemen on-the-go? Laat weten wat je impressies van het spel zijn in de reacties!